Combien coûte la papeterie d’entreprise ?

La papeterie d’entreprise regroupe l’ensemble des équipements nécessaires pour travailler dans les bureaux. Même s’il est vrai que les particuliers en ont aussi besoin, la plupart des ventes réalisées par ceux qui fournissent de la papeterie sont effectuées par des entreprises. En effet, une étude a démontré que 70 % des clients qui achètent des fournitures de bureau sont des entreprises. À combien est donc évaluée la papeterie d’entreprise ? Cet article vous propose des éléments de réponse à cette question.

Les différents types de papeterie achetés par les entreprises

Les entreprises commandent souvent les fournitures de bureau à des périodes définies et ceux-ci sont de différents types. En effet, les articles de papeterie étant variés, on peut les classer dans différentes catégories.

Ainsi, il y a les fournitures de classement et d’archivage qui regroupent les boîtes à archives à montage manuel et celles à montage automatique. Ce type de fournitures regroupe aussi les conteneurs, les boîtes de rangement, les attaches pour archivage et les relieurs métal.

Il y a également les boîtes de classement en carton ou polypropylène et les boîtes de transfert. Les entreprises achètent par ailleurs des protèges documents à pochettes fixes, amovibles ou personnalisables. Elles consomment aussi des cartouches, des toners, des fournitures scolaires telles que les cahiers et d’autres fournitures de bureau.

Il faut noter qu’aujourd’hui le matériel informatique et bureautique est le plus demandé par les entreprises, en matière de fournitures de bureau. Ainsi, de plus en plus d’entreprises ont besoin de calculatrices de bureau, de relieuses, de solutions d’impression, d’étiqueteuses et de destructeurs de documents.

Par ailleurs, il existe une grande variété de références de produits de papeteries destinés aux entreprises. Ces dernières peuvent commander en ligne via un site spécialisé sur lequel on peut passer des commandes comme www.directpapeterie.com qui est une plateforme proposant une gamme variée de produits de papeterie.

Le coût moyen de la papeterie pour une entreprise

Le marché de la papeterie est diversifié et pour preuve, les prix proposés varient en fonction des sociétés qui fabriquent et de celles qui distribuent les articles de bureau. Il faut noter que ces sociétés sont nombreuses.

Le montant moyen dépensé en fournitures de bureau

Un sondage a montré qu’en moyenne 4 stylos sont vendus par seconde en France. Cela signifie que le stylo est un consommable très demandé et ceci, aussi bien chez les particuliers que dans les entreprises. En effet, le stylo fait partie des fournitures de bureau indispensables dans une entreprise, pour chaque employé. Aussi, il faut noter que le prix moyen d’un stylo est de 30 centimes environ.

Pour ce qui est des fournitures comme les ramettes de papier blanc, leur prix moyen, par lot de 500 feuilles, est de 5 euros. Aussi, les cahiers de 96, 100 et 180 pages, coûtent respectivement, en moyenne 3 euros, 4 euros et 6 euros.

Enfin, en 2013, une étude a révélé que chaque année, en France, les entreprises dépensent environ 5 milliards d’euros en achat de papeterie. On a estimé que le montant moyen de fournitures de bureau est de 215 € par personne, par an, dans une entreprise.

Le marché des articles de papeterie

Le marché des fournitures de bureau est composé de divers types d’acteurs. On a d’abord les vépécistes qui sont spécialisés dans les ventes par correspondance et qui n’ont pas de représentants. Avec eux, les entreprises passent des commandes par téléphone ou en ligne et sont livrées en 24 à 48 heures. Les prix qu’ils proposent ne sont pas négociables, hormis pour les grosses quantités de fournitures. Ce sont souvent de petites structures qui proposent des montants relativement faibles.

Ensuite, il y a les cataloguistes qui sont des structures ayant des représentants et dont la gestion est optimisée. Ils n’indiquent pas les prix de vente, ils préfèrent proposer des tarifs en fonction du volume des articles commandés. L’autre catégorie d’acteurs est celle des magasins de proximité. Ceux-ci sont généralement affiliés à un groupement d’achat et collaborent avec d’autres acteurs. Ce sont de petits fournisseurs qui proposent une large gamme d’articles à des prix concurrentiels, grâce à la force d’achat de leur groupement.

Puis, il y a le type des fournisseurs indépendants qui s’approvisionnent auprès de grossistes chez qui ils peuvent négocier les prix. Ils sont nombreux et peuvent collaborer avec des acteurs locaux. Enfin, il y a la catégorie des grandes surfaces discount qui sont encore peu nombreuses même si elles sont en plein essor. Ces surfaces proposent des fournitures de bureau classées en rayons, à des prix très bas. Ce sont en réalité de très petites entreprises qui conviennent, surtout, si on veut effectuer des achats ponctuels.

Le marché des fournitures de bureau, un secteur qui a le vent en poupe

De plus en plus d’entreprises sont créées, donc le besoin en fournitures de bureau se ressent davantage aujourd’hui. Ainsi, le secteur de la papeterie a le vent en poupe et les chiffres d’affaires réalisés par les sociétés qui en commercialisent, sont davantage importants. Alors, afin de faire face à la concurrence et d’attirer le plus de clientèle possible, chaque fournisseur de papeterie adopte de nouvelles stratégies.

Ainsi, certaines sociétés fournisseurs proposent une gamme variée d’articles tandis que d’autres se concentrent sur des besoins spécifiques à une clientèle ciblée. Les acteurs du secteur de la papeterie ne cessent donc d’innover et de travailler à produire des fournitures écologiques. On note que la plupart d’entre eux ont recours au e-commerce afin d’éviter aux clients d’avoir à se déplacer dans un magasin pour choisir ou transporter lui-même ses fournitures.

Par ailleurs, certains fournisseurs de papeterie proposent, en bonus, des services généraux comme la vente d’adhésifs d’emballage PVC ou polypropylène. Ils effectuent également la vente d’articles de manutention tels que les boîtes pour le rangement, les chariots, les diables, les escabeaux. Ils commercialisent aussi des torches, des piles, des chargeurs et des produits de premiers secours.

Les services généraux regroupent aussi la vente d’articles d’hygiène et d’entretien ainsi que des outils de traitement de la monnaie et des articles de sécurité incendie ou de protection individuelle. Les fournisseurs vont encore plus loin en commercialisant aussi des cafetières, des boissons chaudes ou fraîches et autres produits qui entrent dans l’alimentation des employés d’une entreprise.

Trouver du mobilier de bureau du côté de Lyon

Quand on a une entreprise utilisant des bureaux, il est essentiel de bien les meubler. De bons bureaux donneront toujours une meilleure image de votre entreprise, et surtout, ils inciteront davantage vos salariés à travailler. Si vous apportez un certain confort à vos employés, cela ne peut que donner une image positive de votre entreprise. De même, lorsque vous accueillerez vos collaborateurs ou vos clients, mieux vaut les recevoir dans des bureaux de qualité. Si vous êtes basé dans les Rhône-Alpes, vous pouvez trouver du mobilier de bureau Lyon en suivant ce lien.

Vous trouverez du mobilier de qualité et au meilleur prix, qui vous permettra d’équiper parfaitement vos bureaux. Il faudra penser aux chaises, aux bureaux, mais également aux armoires. Ce sont surtout les chaises de bureaux qui vont se révéler essentielles pour vos salariés, car ce sont elles qui apporteront un véritable confort dans leur travail et qui leur assureront de ne pas avoir mal au dos ou autre. Plus vous prenez soin de vos salariés avec un bon mobilier, plus il régnera dans votre entreprise une ambiance saine de travail. Vous pourrez également retrouver des éléments de décoration pour votre entreprise.